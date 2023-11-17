Uşak Üniversitesi'nden CHP'nin iddialarına yalanlama!

Bir Eylül Kampüsü'ndeki Senato Toplantı Salonu'nda bir araya gelen senato üyeleri, Karaoba'nın iddialarına ilişkin bir bildiri hazırladı.

Toplantının ardından senato adına açıklamayı okuyan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın 13 Kasım'da TBMM'de yaptığı konuşmada, "Uşak Üniversitesinde bilim insanlarına kadro ve atama zulmü yapıldığı" iddiasında bulunduğunu söyledi.

Karaoba'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Taş, "Karaoba, başta şehrimiz Uşak olmak üzere Türkiye'yi bilim dünyasında temsil eden akademisyenlerimizden hak ettikleri kadro için her yıl farklı bir kriter istendiğini, doçentlik, profesörlük için tüm çalışmaları yapmış akademisyenlerin kriterler yüzünden kadrolarını alamadıklarını iddia etmiştir. Sayın vekilin üniversite kavramı ve üniversitelerin işleyişi hakkında fazla bilgisi olduğunu sanmıyoruz. Eline tutuşturulan böyle bir metni araştırmaksızın TBMM'de okumasının büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz. Her üniversitede olduğu gibi üniversitemizde de kendine özgü yükseltme ve atama kriterleri vardır. Dolayısıyla akademisyenlerimizin belirlenen kriterlere uyarak hak edecekleri akademik unvanlara ulaşmaları gerekmektedir." dedi.

Uşak Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında tanınan bir üniversite olduğunu, Karaoba'nın TBMM'de üniversitenin başarılarını dile getirmesini arzu ettiklerini aktaran Taş, şöyle devam etti:

"Sayın milletvekilimizden toplumsal proje önerileri getirmesini ve bunları üniversiteyle birlikte yapmayı önermesini beklerdik. Üniversitelerdeki başarı ölçütlerinin neler olduğu, sıralamaların hangi kriterlere göre yapıldığı, üniversiteye ne kazandırdığı ve bu hedeflere nasıl gidileceği hakkında sayın milletvekilimizin bir araştırma yapmasını arzu ederdik. Sayın vekilin üniversitemizin ulaştığı uluslararası düzeyden bilgi sahibi olmayışından üzüntü duyduğumuzu ve bunu yadırgadığımızı belirtmek isteriz. Uşak Üniversitesinde keyfi bir atama yapılmamaktadır. Tüm yükseltilme ve atama işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir."

Basın açıklamasına Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.