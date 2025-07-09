Uşak ve Manisa'da orman yangını: Köyler tahliye edildi

Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 iş makinesi, itfaiye ekipleri ile 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi.

Yangın bölgesindeki 1 bağ evi ile 1 küçükbaş hayvan çiftliği tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterin müdahalesi sonlandırıldı.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

MANİSA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş Köyü yakınlarına ulaştı.

Bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 4 helikopter, 3 uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Eşmetaş Köyünde 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi sonlandırılırken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Eşme ilçesi Ağabey Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale ediliyor.

Ağabey Köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

BALIKESİR'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dağlık Kürendere kırsal bölgesinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Yangının ilk saatlerdeki hızlı ilerleyişi dursa da alevler geceyi aydınlatmayı sürdürüyor. Arazinin dik ve engebeli olması dolayısı ile araçlar alevlere yaklaşmakta güçlük çekerken, havanın kararması ile söndürme uçak ve helikopterlerinin faaliyeti durdu.

Öte yandan, 100'den fazla personelle alevlere müdahale devam ederken, yangının dağlık alanda devam ettiği, herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi.