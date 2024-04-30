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Güncel

Uşak ve Nevşehir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Uşak ve Nevşehir'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

AA 30 Nisan 2024 Salı 23:11 - Güncelleme:
Uşak ve Nevşehir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

NEVŞEHİR

Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi.

Özellikle Derinkuyu ilçesinde etkisini hissettiren dolu, Yazıhüyük beldesi ve civar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu.

Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarım arazilerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

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