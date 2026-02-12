İSTANBUL 15°C / 11°C
  Uşak'ta 3 araçlı feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Uşak'ta 3 araçlı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta 3 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
Uşak'ta 3 araçlı feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Gazi Bulvarı'nda, A.İ. (43) yönetimindeki 06 CSC 816 plakalı hafif ticari araç, A.Y. (39) idaresindeki 64 NB 328 plakalı otomobil, M.U. (21) idaresindeki 64 AAV 122 plakalı otomobil ile A.R.B'nin (25) kullandığı 59 AAN 755 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.İ, eşi Ş.İ. (44), oğlu Y.İ. (10) ile 59 AAN 755 plakalı otomobildeki Ü.T. (57), S.B. (53) ve Y.T. (59) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

