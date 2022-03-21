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Uşak'ta binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 02:40 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 02:41
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Karaağaç Mahallesi Dördüncü Keklik Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından evden çıkarılan ve dumandan etkilenen F.D. ve Ş.D. hastaneye kaldırıldı.

Komşusunun evinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen D.S. ise 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Binanın çatısına da sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

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