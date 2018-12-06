Uşak'ta birinci derece sit alanında kaçak kazı yaparken yakalanan 9 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Altıntaş köyünde kaçak kazı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Köylülerin verdiği bilgi doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, Kaan Ö. (22), Yaşar Aydoğan B. (34), Memduh A. (66), Ali Şahin K. (58), Yusuf K. (42), Kürşat Ç. (41), Hakan G. (32), Aytekin Ö. (19) ve İsmail P'yi (34) birinci derece sit alanında kaçak kazı yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların beraberinde dedektör, kırıcı ve delici alet, jeneratör, merdiven ile çok sayıda kazma ve kürek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.