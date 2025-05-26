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Uşak'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü

Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:37 - Güncelleme:
Uşak'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü
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Kışla köyündeki M.Ç'ye (30) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye giden Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den yangına ilişkin bilgi aldı.

Coşkunaslan, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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