Uşak'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü

Kışla köyündeki M.Ç'ye (30) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.



Bölgeye giden Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den yangına ilişkin bilgi aldı.

Coşkunaslan, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.