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Uşak'ta evde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Uşak'ta evde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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Merkeze bağlı Muharremşah köyünde B.Y'ye ait iki katlı binanın üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi sırasında yangını fark eden jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evdeki S.Y. (32) ve kızı Z.T.A. (3) jandarma ekiplerince evden çıkartıldı. Dumandan etkilenen S.Y. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını söndüren ekipler, evde B.Y'nin kayınvalidesi Cennet Acıbadem'in (79) cansız bedenini buldu.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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