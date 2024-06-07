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Uşak'ta feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 07:22 - Güncelleme:
Uşak'ta feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. (48) kontrolündeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Moral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moral'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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