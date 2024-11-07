Uşak'ta feci kaza! 2'si polis 4 kişi yaralandı

A.A. (41) yönetimindeki 35 FA 5656 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevreköy Kavşağı'nda polis memuru S.Ç. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki polis memurları S.Ç. ve A.E. yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polislerle, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu A.S.A. (8) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan polis memuru S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Söz konusu kazanın polislerin "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladığı sırada yaşandığı belirtildi.



Uşak Valisi Naci Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Aktaş, daha sonra kazadaki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.