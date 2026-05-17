Uşak'ta feci kaza... Başka araca çarpan otomobil takla attı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Ankara-İzmir asfaltı üzerindeki Susuz köyü kavşağında iki otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşen kazanın ardından görgü tanıkları, üçüncü bir aracın makas atarak kazaya yol açtığını ve ardından kaçtığını öne sürdü. Yaralıların Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

SUSUZ KÖYÜ KAVŞAĞINDA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA GELDİ

Ankara-İzmir asfaltında Susuz köyü kavşağında A.K'nin kullandığı otomobil ile M.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 5 yolcu yaralandı.

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan görgü tanıkları, başka bir aracın, iki araca makas atarak kazaya sebep olduğu ve kaçtığı iddiasında bulundu.