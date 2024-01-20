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Uşakta feci kaza! İşçi servisi ile otomobil birbirine girdi: 3'ü işçi 7 yaralı

Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü işçi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 00:16 - Güncelleme:
Uşakta feci kaza! İşçi servisi ile otomobil birbirine girdi: 3'ü işçi 7 yaralı
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Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü işçi 7 kişi yaralandı.

Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen M.K. (40) yönetimindeki 64 BH 736 plakalı midibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen A.Ş. (60) idaresindeki 26 ADS 597 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan A.Ş, B.Y, (19), A.T.Y. (23) ve S.B. (49) ile midibüsteki işçilerden D.K. (58), F.K. (40) ve E.D. (22) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardımdan normale döndü.

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