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Uşak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

IHA16 Mart 2025 Pazar 22:48 - Güncelleme:
Uşak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Ulubey-Eşme karayolu Gedikler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Y. (71) idaresindeki 35 KY 032 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.G. (50) 48 ABL 88 plakalı pikapla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü Ulubey Devlet Hastanesi'ne pikap sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan eşi H.G. (41) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Halil Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan pikap sürücüsü M.G. ve eşi H.G'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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