Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen H.T.V. (26) yönetimindeki 35 HIV 59 plakalı otomobil, Çarıkköy yakınlarında tali yoldan çıkan Hüsnü Çoban (68) idaresindeki 64 DY 767 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.T.V ile yanındaki F.N.B. (18) ve H.N. (25) ile diğer aracın sürücüsü Çoban ile eşi Eşe Çoban (69) yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Eşe Çoban, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

