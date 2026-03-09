İSTANBUL 12°C / 4°C
  • Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Güncel

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 06:54
E.C. (38) yönetimindeki 64 AEE 112 plakalı otomobil, Sivaslı-Uşak kara yolu Uzunoluk mevkisinde aynı istikamette ilerleyen R.K. (44) idaresindeki 35 ATA 293 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 35 ATA 293 plakalı otomobil takla attı.

Diğer otomobil ise karşı şeride geçip daha sonra şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile takla atan otomobildeki T.K. (39), M.K. (16) ve A.K. (13) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

