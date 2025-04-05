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Uşak'ta işçi servisleri çarpıştı

Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
Uşak'ta işçi servisleri çarpıştı
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B.O. (25) yönetimindeki 64 S 0272 plakalı midibüs, Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki 64 S 0211 plakalı otobüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüs sürücüsü ile araçlardaki 19 kişi yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Midibüs ve otobüsün, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

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