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Uşak'ta jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası ihale edilecek

Uşak'ta jeotermal kaynak işletme sahası için ihaleye çıkıldı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Uşak'ta jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası ihale edilecek
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Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hatipler köyünde bulunan jeotermal kaynak işletme ruhsat alanı, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

4931,72 hektarlık jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi, 14 Mayıs saat 14.00'te Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler, belgelerini Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edecek, teklifler ihale günü saat 10.00'a kadar ulaşmış olmak şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da ihale komisyonuna gönderilebilecek.

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