16 Şubat 2026 Pazartesi
  Uşak'ta kahreden olay! Karı koca yanarak hayatını kaybetti
Uşak'ta kahreden olay! Karı koca yanarak hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında karı koca yanarak hayatını kaybetti.

16 Şubat 2026 Pazartesi
Uşak'ta kahreden olay! Karı koca yanarak hayatını kaybetti
Yenierice köyü Bahçesaray mevkisinde Osman Türkmen (64) ve Fikriye Türkmen (62) çiftinin yaşadığı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Haber verilmesiyle olay yerine Uşak ve Sivaslı belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanan evden çıkamayan Türkmen çiftinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

