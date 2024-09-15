İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uşak'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncel

Uşak'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA15 Eylül 2024 Pazar 07:16 - Güncelleme:
Uşak'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, R.B. (22) yönetimindeki 20 EB 391 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir binanın dışındaki bodrum katına inilen merdivenin boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Gürhan Taşavlı (17) itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Taşavlı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan boşluğa sıkışan otomobil ise vinçle çıkartıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.