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  • Uşak'ta ormanlık alanda dehşete düşüren anlar: 5 gün önce kaybolmuş
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Uşak'ta ormanlık alanda dehşete düşüren anlar: 5 gün önce kaybolmuş

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alana offroad yapmak için giden bir grup erkek cesediyle karşılaştı. O anlar görenleri adeta dehşete düşürdü.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 22:42 - Güncelleme:
Uşak'ta ormanlık alanda dehşete düşüren anlar: 5 gün önce kaybolmuş
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Pınarbaşı beldesindeki Akdere Dağı'na offroad yapmak için giden bir grup, ormanlık alanda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin İlyas Özkan (37) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanmayan Özkan'ın cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Özkan'ın Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşadığı, 5 gün önce ailesine haber vermeden evden ayrıldığı öğrenildi.

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