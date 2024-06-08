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Uşak'ta sağanak ve dolu: Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı

Uşak'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 15:41 - Güncelleme:
Uşak'ta sağanak ve dolu: Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı
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Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan Uşak-İzmir kara yolunun otogar kavşağı yakınındaki bölümünde yaklaşık yarım saat trafik akışı sağlanamadı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, suyun tahliyesinin ardından trafiğe açıldı.

Otogar kavşağı yakınlarında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. Sürücüler, polislerin de yardımıyla araçlarını su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

Uşak Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

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