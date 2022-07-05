Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın söndürüldü

Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü.

Fabrika duvarlarının bir bölümü iş makineleriyle yıkılarak alevlere müdahale edildi. İtfaiyenin yanı sıra bir beton mikserinden atılan suyla da söndürme çalışması yapıldı.

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz bölgeye gelerek Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan yangın hakkında bilgi aldı.

Ergün, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

