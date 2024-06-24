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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

IHA24 Haziran 2024 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
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Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Akçin (27) idaresindeki 20 AAU 289 plakalı otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen B.Ö. (46) idaresindeki 06 DMS 359 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücüler ve kamyonette yolcu konumunda bulunan A.E. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Şaban Akçin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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