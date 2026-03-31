Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ortaya saçılan skandallara bir yenisi daha eklendi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Ankara'daki bir otelde sevgilisi Seher A. (21) ile birlikte gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkan Özkan Yalım'ın, kendisine ait eğlence mekanlarının yollarına asfalt döktürdüğü öğrenildi. Kaşbelen Köyü yakınlarındaki Yalım'ın eğlence mekanlarına giden tali yola birkaç ay önce ana arterler için uygulanan 20 santimetre kalınlığında asfalt dökülerek yol yapıldığı ortaya çıktı.

UŞAK'IN PARASIYLA!

20 cm asfalt kalınlığının normal yolların aksine otoyollar için kullanılıyor. Köyden geçen kırsal yollar için bu uygulama hem gereksiz hem de maliyeti arttığı için eleştirilere neden oldu.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIDA

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özkan Yalım'ın parti üyeliğinin MYK kararıyla askıya alındığını açıkladı. İki hukukçu görevlendirildiği; Yalım'ın savunmasının alınacağı öğrenildi.

İŞYERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında CHP'li Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi. Kaşbelen Köyü yakınlarındaki Yalım'a ait otel, restoran, disko ve baradan oluşan 'Yalım Garden'e giren jandarma ve polis ekipleri arama yaptı. 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.

4. SEVGİLİYE HEDİYE ARABA

Evli ve 3 çocuk babası olan Özkan Yalım'ın 4 ayrı kadınla yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Yalım'ın 4'üncü sevgilisi olarak bilinen Ebru Y.'ye 1 milyon 180 bin liralık otomobil aldığı; ayrıca birlikte defalarca yurtdışına tatile gittikleri öne sürüldü.

ÖZEL KASADA TELEFONLAR

Özkan Yalım'ın gözaltına alındığı ilk operasyon kapsamında kendisine ait adreslerden birinde açılan kasadan onlarca telefon çıktığı; cihazların incelenmeye alındığı öğrenildi.

'KOKO' MESAJLARINA SORUŞTURMA

Cep telefonu incelemesinde Aslıhan A.'nın uyuşturucu kullandığına dair bulgulara da rastlandı. A.'nın bir mesajında "Bugün Sarpla takılcaz, yıldıza geçicem... koko yapacaz" yazdığı, bir başka görüşmede ise "Kenan geldi, koko getirmiş" ifadelerini kullandığı belirlendi. Polis, Aslıhan A.'nın uyuşturucu aldığı ve kullandığı şahısların tespiti için de çalışma başlattı.

UÇKUR ÇADIRI KALKTI

CHP'nin Yalım için başlattığı 'destek nöbeti' 24 saat bile sürmedi. AKŞAM'ın manşetine taşıdığı çadır fiyaskosu sonrası CHP çadırları tamamen kaldırdı.

KADROLU SEVGİLİ: AŞKIM İŞE GİTMESEM OLUR MU?

CHP'li Yalım'ın yasak aşk yaşadığı kadınlardan Aslıhan A. kurduğu "Happy Girls" adlı WhatsApp grubunda işe alım sürecine ait belgeleri paylaşarak "10 sayfa evrak imzaladım. Ya şaka gibi. Gerçekten işe başlıyorum galiba" yazdığı görüldü. Aslıhan A.'nın işe başladıktan sonra ise Yalım'a "Aşkım şimdi sabah işe gelmediğimde beni ararlar mı? Keşke 'işe gitmesine gerek var mı?' diye sorsaydın" mesajını attığı, CHP'li Başkan'ın da "Pazartesi öğleden sonra git kartını al" diye yanıt verdiği tespit edildi. Başka bir mesajda Aslıhan A.'nın "Bunlar beni neden zırt pırt arıyor, ben açmak istemiyorum" diyerek şikâyet ettiği görüldü. Soruşturma dosyasına göre Aslıhan A.'nın daha sonra Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ile birebir toplantıya çağrıldığı belirlendi.Başvuru formların fotoğrafları da WhatsApp'tan çıktı.

GAZİNODA HATIRA POZLARI

Yalım'ın telefonunda yapılan kriminal incelemelerde kendisine ait pavyonda çekildiği öne sürülen fotoğraflar bulundu. Yalım'ın yanında belediyede kadroya alarak maaşa bağladığı ikinci sevgilisi Aslıhan A.'nın da olduğu görüldü.

'RÜŞVET PARASIYLA ÖZEL'E MAKAM ARACI ALDILAR' 9 KİŞİ CEZAEVİNDE

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 8 kişi ile birlikte tutuklandı. Gizli tanık 'Siyah', savcılık ifadesinde "Kent meydanının zemin taş döşeme işi, 12 milyona UB isimli firmaya verildi. İşin bedeli 7 milyon TL olmasına rağmen 5 milyon TL'lik fark belediye başkanının şoförü Murat Altınkaya'ya teslim edildi. Altınkaya parayı Afyon'daki Osmanlı Otomotiv'in sahibine teslim etti, karşılığında Mercedes marka panelvan tipi araç CHP Genel Merkez adına ruhsatlandırılarak teslim alındı. Aracın içi İstanbul'da vip'e çevrildi, bildiğim kadarıyla halen Özgür Özel tarafından kullanılıyor" dedi. Özkan Yalım ise bu iddiaları reddetti, "UB Madencilik, belediyenin iştiraki firması" yanıtını verdi. Siyah kod adlı gizli tanık ayrıca Yalım'ın ihale karşılığı, işadamı O. Nuri Vardı ile kurulacak şirkete oğlu ve kızını ortak ettirdiğini de ileri sürdü.

CHP KADIN KADROSU DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Yalım'ın gözaltına alınması, demokrasimize vurulmuş yeni bir darbedir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı N. Altaca Kayışoğlu: "Belediye Başkanımızın yanındayız."

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: "Tek derdi, amacı Uşak'a hizmet etmekten başka bir şey değildi..."

CHP Uşak Kadın Kolları: "Özkan başkanımızın her zaman yanındayız. Bu zulüm son bulmalı."

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yol çalışmalarına ait fotoğrafların usak.tv adlı Instagram hesabından paylaşıldığı; Uşaklı vatandaşların ise yorumlarla isyanlarını dile getirdiği görüldü.