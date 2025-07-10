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Uşak'taki yangın kontrol altında

Uşak'ta dün tarım arazisinde başlayıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Uşak'taki yangın kontrol altında
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Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde dün akşam başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.

Yangın, Uşak ve Gediz Orman İşletme müdürlüklerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

YANGIN

Derbent köyü yakınlarında bir tarlada saman balyalama çalışmaları sırasında yangın çıkmış, alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçramıştı.

Yangına 23 arazöz, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilmiş, tarla sahibi O.A. ve saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alınmıştı.

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