Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı
Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
- İHA
Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyetin ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi.
Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.
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