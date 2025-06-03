İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2025 Salı / 7 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1375
  • EURO
    44,6171
  • ALTIN
    4213.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT skandalı! MEB soruşturma başlattı
Güncel

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT skandalı! MEB soruşturma başlattı

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT propagandası yapılması üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

AA3 Haziran 2025 Salı 17:38 - Güncelleme:
Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT skandalı! MEB soruşturma başlattı
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen liseye ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetlerinin iletilmesi üzerine okulda denetim yaptı.

Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

  • milli eğitim bakanlığı
  • lgbt propagandası
  • üsküdar amerikan lisesi

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.