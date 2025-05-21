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Üsküdar Belediyesi iflasın eşiğinde... AK Partili Türkmen'den sert tepki

AK Parti döneminde İstanbul'un en borçsuz belediyesi olan Üsküdar Belediyesi, yerel seçimlerde CHP yönetimine geçmesinin ardından bir senede iflasın eşiğine geldi. CHP belediyeciliğine sert tepki gösteren eski AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 'Kentsel dönüşüm durdu, spor merkezleri, havuzlar, parklar, millet bahçeleri, sosyal tesisler perişan halde, ilçe eserle değil toplanmayan çöplerle anılıyor, bilim merkezi, çocuk köyü gibi onlarca eser kapı duvar, sosyal destekler büyük oranda durduruldu ve en sonunda belediyeye haciz geldi. İstanbul'un en büyük ilçe belediyesi bütçelerinden biri işte böyle yönetiliyor!' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Üsküdar Belediyesi iflasın eşiğinde... AK Partili Türkmen'den sert tepki
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CJP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'ne, ödenmemiş borçları nedeniyle haciz geldi.

AK Parti döneminde İstanbul'un en borçsuz belediyesi olan Üsküdar, yerel seçimlerin ardından CHP yönetimine geçti. Bir yılda AK Parti döneminde yapılanların üzerine bir şey katamayan CHP yönetimi, belediyeyi adeta iflasa sürükledi.

Belediyeye ait gayrimenkuller satışa çıkarıldıktan ve çalışanların maaşlarının vaktinde ödenememesinin ardından şimdi de belediyeye haciz geldi.

Söz konusu duruma tepki gösteren eski AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'ın bunu hak etmediğini dile getirerek CHP belediyeciliğinin Üsküdar'ı getirdiği hale tepki gösterdi.

AK Partili Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Üsküdarlılar,

Sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi.

Evet, yanlış duymadınız,

İstanbul'un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi.

1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri topluca satışa çıkarıldı, sonra çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi.

Şimdi de başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar.

Kentsel dönüşüm durdu, spor merkezleri, havuzlar, parklar, millet bahçeleri, sosyal tesisler perişan halde, ilçe eserle değil toplanmayan çöplerle anılıyor, bilim merkezi, çocuk köyü gibi onlarca eser kapı duvar, sosyal destekler büyük oranda durduruldu ve en sonunda belediyeye haciz geldi. İstanbul'un en büyük ilçe belediyesi bütçelerinden biri işte böyle yönetiliyor!

Bu, CHP belediyeciliğinin özeti değilse nedir?

Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık...

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