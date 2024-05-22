Üsküdar Belediyesi'nde namaz engeli! Tepki yağdı

İstanbul'da CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ait binada, bir öğrencinin sabah namazını kılması engellendi.

Belediyeye ait kütüphanede gece boyunca ders çalışan bir genç, sabah namazı vaktinde mescide gitti; kapını kilitli olduğunu görünce güvenlik görevlisinden yardım istedi. Güvenlik ise talimat gelmeden mescidi açamayacağını söyledi; sonra da "Git namazını camide kıl" diye tersledi.

Namazını kılmak için mescide giremeyen genç, ayrıca "Hakkında tutanak tutacağım, bir daha kütüphaneye giremeyeceksin" sözleriyle tehdit edildi.