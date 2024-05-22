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Üsküdar Belediyesi'nde namaz engeli! Tepki yağdı

Üsküdar Belediyesi'ne ait binada bir öğrencinin sabah namazını kılması engellendi. Skandala tepki yağdı.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:49 - Güncelleme:
Üsküdar Belediyesi'nde namaz engeli! Tepki yağdı
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İstanbul'da CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ait binada, bir öğrencinin sabah namazını kılması engellendi.

Belediyeye ait kütüphanede gece boyunca ders çalışan bir genç, sabah namazı vaktinde mescide gitti; kapını kilitli olduğunu görünce güvenlik görevlisinden yardım istedi. Güvenlik ise talimat gelmeden mescidi açamayacağını söyledi; sonra da "Git namazını camide kıl" diye tersledi.

Namazını kılmak için mescide giremeyen genç, ayrıca "Hakkında tutanak tutacağım, bir daha kütüphaneye giremeyeceksin" sözleriyle tehdit edildi.

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