İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, belediyedeki iskân ve ruhsat süreçleri için kurulan rüşvet mekanizması deşifre oldu. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; belediyede ruhsat süreçleri, mevzuat dışına çıkarılarak gayriresmî bir ödeme düzenine bağlandı. Rüşvet, 'elden döviz', 'danışmanlık', 'bağış', 'burs' ve 'hediye kartı' gibi başlıklar altında talep edildi.

MÜTEAHİTLERE BASKI

Bazı belediye personeli ile belediye iştiraki Kent A.Ş. bağlantılı isimler, ruhsat işlemlerinin ilerleyebilmesi için müteahhitler ve iş takipçileri üzerinde baskı kurdu. Başsavcılık, açık tanık beyanları ve dijital veriler üzerinden ilerleyerek inşaat firmalarını tek tek belirledi, ardından HTS kayıtları, MASAK verileri ve para hareketlerini eylem bazlı eşleştirdi. Teknik ve fiziki takip kararlarının ardından 7 Nisan sabahı operasyon için düğmeye basıldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında belediye personeli, Kent A.Ş. görevlileri, müteahhitler ve iş takipçilerinden oluşan 20 kişi gözaltına alındı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli, 10 Nisan'da "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı. 11 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulandı.

RENK KODLU TABLO

Soruşturmanın merkezinde belediye iştiraki Kent A.Ş.'nin yer alıyor. Ruhsat ve iskân başvurularında bulunan müteahhitlerden 'danışmanlık hizmeti' adı altında ödeme talep edildi. Ödeme yapmayanın işlemi ilerlemedi. Önce WhatsApp ve sözlü talimatlarla yürütülen sistem daha sonra Gmail üzerinden oluşturulan 'renk kodlu tabloyla' sürdürüldü. Ödeme yapan ve yapmayan şirketler tablo üzerinde işaretlendi. Resmi yetkisi olmamasına rağmen süreci Kent A.Ş. yönlendirdi.

"ÖDEME YOKSA İŞ BİTMEZ"

Şüphelilerin mahkeme sevk yazısına giren ifadelerinin para trafiğini doğrular nitelikte olduğu görüldü. Şüpheli Ceyhan Han, hâkimlik sorgusunda Alperen Uçar'a döviz verdiğini, milyonlarca liralık ödeme yapıldığını ve kalan kısmın iskân onayı sonrası verileceğini anlattı. Han, sistemin tek kişiden ibaret olmadığını, çok kademeli bir onay ve para akışı bulunduğunu söyledi. Şüpheli Erdem Alkan ise rüşvete nasıl zorlandıklarını şöyle anlattı: "Bize 'ödeme yapmazsanız projeye devam edemezsiniz' denildi" ifadesini kullandı. Yılmaz Kozan da "Ödeme yaptıktan sonra iskân aldım. Spor A.Ş.'ye para yatırdığıma dair dekont sundum" dedi.

RÜŞVET ÇARKI KURUMSALLAŞMIŞ

Soruşturma kapsamında bazı isimlerin 'faydalı beyan'ları dosyanın seyrini geliştirdi. Üsküdar Belediyesi'nde görevli bazı müdür ve teknik personelin belediye içindeki işlem zincirini, para taleplerinin hangi aşamalarda devreye girdiğini ve dosyaların nasıl bekletildiğini anlattıkları öğrenildi. Savcılık kaynakları, bu beyanların dijital veriler ve para hareketleriyle örtüştüğünü belirtti. Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular, rüşvetin bireyseli aşıp kurumsal bir işleyişe dönüştüğü yönünde değerlendirmelere neden oldu. Ruhsat ve iskân süreçlerinin sistematik bir menfaat ağına bağlanması, soruşturmanın en kritik başlığı haline geldi.