Üsküdar Belediyesi'nden tepki çeken bir karar geldi.

Belediye sınırlarındaki emlak vergilerine yüzde 700 zam yapıldı.

KİRA ÖDER GİBİ EMLAK VERGİSİ ÖDENECEK

Kararı sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımla duyuran eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen artık Üsküdar'daki tüm ev sahiplerinin kira öder gibi belediyeye emlak vergisi ödeyeceğini ifade etti.

CHP'li belediyenin yaptığı fahiş zammı örnekle açıklayan Türkmen, Bahçelievler Billur Sokak'ta m2 rayicini 5750 TL'den 40000 TL'ye çıkarıldığını, böylece 20 bin TL olan yıllık vergi tutarının 130 bin TL'ye ulaştığını söyledi.

Üsküdar Belediyesi'nden emlak vergisine %700 zam.



Üsküdar'da ev sahipleri lüks site aidatı gibi emlak vergisi ödeyecek.



Örnek;

orta gelir bir mahalle, Bahçelievler Billur Sokak'ta m2 rayicini 5750 TL'den 40000 TL'ye çıkardılar. Böylece 20000 TL olan yıllık vergi 130000 TL oldu.... — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) June 24, 2025

Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir emlak vergisi olmadığını söyleyen Türkmen, 15 aydır CHP'li belediyenin hiçbir proje yapamadığını ve şimdi kötü yönetimin faturasını vatandaşa kestiğini belirtti.

Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Üsküdar Belediyesi'nden emlak vergisine %700 zam.

Üsküdar'da ev sahipleri lüks site aidatı gibi emlak vergisi ödeyecek.

Örnek;

orta gelir bir mahalle, Bahçelievler Billur Sokak'ta m2 rayicini 5750 TL'den 40000 TL'ye çıkardılar. Böylece 20000 TL olan yıllık vergi 130000 TL oldu.

Çok daha vahim durumda olan mahallelerimiz de var. Üsküdar'da tüm ev sahipleri KİRA ÖDER GİBİ belediyeye emlak vergisi ödeyecekler.

Bakın abartmıyoruz;

belediye bu zamla tüm Üsküdar'a kendi kiracısı muameleri yapıyor, rakamlar o derece fahiş, izansız!

Türkiye'de böyle bir emlak vergisi yok, bunun yarısı bile yok!

15 aydır:

Sıfır yeni proje

Durdurulan hizmetler

Ödenemeyen personel maaşları

Satılan milyarlık taşınmazlar

Tarihinde ilk kez haciz bir gelen belediye

ve şimdi tüm bu kötü yönetimin, beceriksizliğin faturası Üsküdarlı'ya kesiliyor!

Kentsel dönüşüm yaparak yapı stoğunu yenileyecekleri yerde, dönüşümü durdurup, insanları 50 yıllık evlerinde korkunç bir vergi yüküyle karşı karşıya getiriyorlar. Bu fahiş zam sadece ev sahiplerini zor durumda bırakmayacak, kiralar da buna göre otomatik olarak yükselecek.

Belediyeyi teslim aldıkları gibi yöneteceklerine, Üsküdar'ı korkunç bir zamla idare etmeye kalkıyorlar.

Borçsuz, artı bütçeyle aldığınız belediyeyi 1 yılda iflasa sürüklediniz ama bu plansızlığın, vizyonsuzluğun bedelini vatandaş ödemek zorunda değil!

CHP'li belediye yönetimi tarafından düzenlenerek askıya çıkarılan bu fahiş zam derhal geri çekilmeli. Biz buradayız ve konunun takipçisi olacağız.

Kendi kendini yalanlayan, kötü, imla hatalarıyla dolu bir Türkçe ile yazılmış sözde açıklama metinleriyle belediyenin resmi hesabını daha fazla kirletmeyin, gerekeni yapın, bu zammı iptal edin.

Çünkü bu bir zam değil, apaçık bir soygun planıdır. İzin vermeyeceğiz!