Eski Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkma kararı aldığını bildirdi.

Skandal karara ait belgeyi de paylaşan Türkmen, "Türk olmak gururdur, haddinizi bileceksiniz! Üsküdar Belediyesi 30 yıldır üyesi olduğumuz, 300 milyon Türk'ün yaşadığı coğrafyalarda kardeşlik köprüleri kurduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden yarın itibarıyla çıkıyor. CHP'nin parti içi gündemi rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, iç hesaplaşmalarla çalkalanırken, bunlar nelerle uğraşıyor, herkes görsün! Türk dünyasının kardeşliğinden, birliğimizden neden bu kadar rahatsızsınız? Türk olmaktan utanmayın! Türk dünyasıyla omuz omuza olmaktan çekinmeyin! Bu millet her şeyi görür, notunu da verir. 1200 üyesi olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkıp, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği'ne girmenin belgesini altta bulabilirsiniz. (5 ve 6. madde)" ifadelerini kullandı.

Belgede Üsküdar Belediyesi'nin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne üye olma kararı da dikkatlerden kaçmadı.