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Güncel

Üsküdar Belediyesi'nden skandal karar! 30 yılın ardından Türk Dünyası'na sırt çevirdiler

CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin skandal bir kararla 30 yıldır üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrıldığı öğrenildi. Karara tepki gösteren Eski Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, 'Türk olmak gururdur, haddinizi bileceksiniz. Türk dünyasının kardeşliğinden, birliğimizden neden bu kadar rahatsızsınız?' dedi. Paylaşılan belgede Üsküdar Belediyesi'nin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne üye olma kararı da dikkatlerden kaçmadı.

HABER MERKEZİ2 Haziran 2025 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Üsküdar Belediyesi'nden skandal karar! 30 yılın ardından Türk Dünyası'na sırt çevirdiler
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Eski Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkma kararı aldığını bildirdi.

Skandal karara ait belgeyi de paylaşan Türkmen, "Türk olmak gururdur, haddinizi bileceksiniz! Üsküdar Belediyesi 30 yıldır üyesi olduğumuz, 300 milyon Türk'ün yaşadığı coğrafyalarda kardeşlik köprüleri kurduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden yarın itibarıyla çıkıyor. CHP'nin parti içi gündemi rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, iç hesaplaşmalarla çalkalanırken, bunlar nelerle uğraşıyor, herkes görsün! Türk dünyasının kardeşliğinden, birliğimizden neden bu kadar rahatsızsınız? Türk olmaktan utanmayın! Türk dünyasıyla omuz omuza olmaktan çekinmeyin! Bu millet her şeyi görür, notunu da verir. 1200 üyesi olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkıp, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği'ne girmenin belgesini altta bulabilirsiniz. (5 ve 6. madde)" ifadelerini kullandı.

Belgede Üsküdar Belediyesi'nin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne üye olma kararı da dikkatlerden kaçmadı.

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