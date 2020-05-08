İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1614
  • EURO
    7,778
  • ALTIN
    395.624
  • BIST100
    98398.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama
Güncel

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama

ÜSKÜDAR - Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında seferler normal yapılırken, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi düzenleniyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 09:03 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 09:03
ABONE OL

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Üsküdar-İmam Hatip lisesi istasyonları arasında yapılıyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak metroya alınmadı. Güvenlik görevlileri vatandaşlara teknik bir arıza nedeniyle çalışmadığı bilgisi verdi. Metroya binmek isteyen bir vatandaş "Net bir bilgi vermiyorlar, ne zaman açılacağı belli değil. İnsanların böyle kapıdan çevrilmesi çok da hoş bir durum değil" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise,"M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılmaktadır. Seferlerimiz, Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arası normal işletme, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi olarak yapılmaktadır. Trenlerimiz Dudullu istasyonunda durmayarak istasyonu pas geçmektedir." denildi.

Şaşkın bakışlar arasında tartıştığı yılanı defalarca ısırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.