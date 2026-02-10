Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor, hastalardan rüşvet talep etme suçu iddiasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Doktorların, hastalardan 30 bin lira ile 2 bin dolar arasında ücret aldıkları ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, (G. Ö) ve (C. G) isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda rüşvet alan doktorlara yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde teknik takip yapıldığı öğrenildi.

CİMER VE HASTANE ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktorların para istediği bazı hastaların ücretleri kabul etmediği ve bunun üzerine CİMER'e bildirerek doktorları şikayet ettiği, hastanede ise bazı yetkililerin durumu emniyete bildirdiği öğrenildi.

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Üroloji doktorluğu yapan 2 şahsın hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları belirlendi. Şüpheli doktor G.Ö.'nün hastalarından 20 ila 30 bin TL arası rüşvet aldığı, diğer doktor C.G.'nin ise Bin 200 ila 2 bin dolar arasında rüşvet aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN, GÖZALTINA ALINAN 2 DOKTORA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar'daki kamu hastanesinde görevli iki hekim hakkında İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda adli işlem yapıldığını belirtti.

Paylaşımında Güner, "Söz konusu süreç, Müdürlüğümüzce 14.11.2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatılmış olup idari inceleme yapılarak ivedilikle takip edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet ve adli makamlarımızın da teknik takibiyle soruşturma süreci devam ettirilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerinde etik dışı hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın güvenini zedeleyen münferit 'çürük elmaların' tüm sağlık camiasını temsil etmesine asla izin vermeyiz. Tespit edilen her usulsüzlükle kararlılıkla mücadele edip gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.