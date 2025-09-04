Üsküdar esnafı ve birçok STK, ''Gazze'ye umut ol'' kampanyasında bir araya geliyor

Üsküdar esnafı ve Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri ve Yedihilal Dernekleri işbirliğiyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak örnek bir dayanışma kampanyasına imza atmaya hazırlanıyor ve 12-13 Eylül 2025 tarihlerinde tüm duyarlı vatandaşları Üsküdar'a davet ediyor.

12 Eylül 2025 Cuma günü, Üsküdar esnafı, gün boyunca elde ettikleri kazancı Gazze'ye bağışlayacak. Esnaflar kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem manevi bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında Üsküdar Gastronomi Caddesi, Filistin bayrakları ile süslenecek ve sokak içinde "Gazze" temalı bir sergi de kurulacak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü ise Üsküdar Valide-i Cedid Camii avlusunda kurulacak "Hayır Çarşısı" ile ziyaretçilere hem yardım etme hem de duyarlılık gösterme imkânı sunulacak. Aynı gün saat 18.00'de, Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hüdayi Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ikram sonrasında Kılıç Sanat tarafından "Bu Benim Meselem Değil/ Parola Boykot" adlı oyun sahnelenecek.

Birlik ruhuyla hareket eden Üsküdar esnafı ve STK'lar, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini hedefleniyor.