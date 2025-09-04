İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1757
  • EURO
    48,1215
  • ALTIN
    4687.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üsküdar esnafı ve birçok STK, ''Gazze'ye umut ol'' kampanyasında bir araya geliyor
Güncel

Üsküdar esnafı ve birçok STK, ''Gazze'ye umut ol'' kampanyasında bir araya geliyor

Üsküdar esnafı ve Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri, Yedihilal Dernekleri tarafından 12-13 Eylül 2025 tarihleri arasında Üsküdarda “Gazze'ye Umut Ol” kampanyası düzenlenecek.

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
Üsküdar esnafı ve birçok STK, ''Gazze'ye umut ol'' kampanyasında bir araya geliyor
ABONE OL

Üsküdar esnafı ve Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri ve Yedihilal Dernekleri işbirliğiyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak örnek bir dayanışma kampanyasına imza atmaya hazırlanıyor ve 12-13 Eylül 2025 tarihlerinde tüm duyarlı vatandaşları Üsküdar'a davet ediyor.

12 Eylül 2025 Cuma günü, Üsküdar esnafı, gün boyunca elde ettikleri kazancı Gazze'ye bağışlayacak. Esnaflar kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem manevi bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında Üsküdar Gastronomi Caddesi, Filistin bayrakları ile süslenecek ve sokak içinde "Gazze" temalı bir sergi de kurulacak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü ise Üsküdar Valide-i Cedid Camii avlusunda kurulacak "Hayır Çarşısı" ile ziyaretçilere hem yardım etme hem de duyarlılık gösterme imkânı sunulacak. Aynı gün saat 18.00'de, Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hüdayi Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ikram sonrasında Kılıç Sanat tarafından "Bu Benim Meselem Değil/ Parola Boykot" adlı oyun sahnelenecek.

Birlik ruhuyla hareket eden Üsküdar esnafı ve STK'lar, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini hedefleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Otogarda kan donduran olay! Herkesin gözü önünde kızına tüfekle ateş etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.