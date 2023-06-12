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Üsküdar'da ahşap binada yangın

Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Üsküdar'da ahşap binada yangın
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Altunizade Mahir İz Caddesi'nde tarihi eser niteliğindeki 3 katlı ahşap metruk binada yangın başladı. Yangın ağaçlı büyük bir bahçede bulunan binanın tüm katlarını sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Çevredeki vatandaşlar ve esnafın, binadan iki kişinin çıktığını gördüklerini öne sürmesi üzerine yangının kundaklama sonucu meydana geldiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Yangın nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Mahir İz Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

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