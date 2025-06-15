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Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Üsküdar'da düzenlenecek 'Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta' konulu 'Özgür Gazze Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA15 Haziran 2025 Pazar 09:36 - Güncelleme:
Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Saadet Partisi tarafından Üsküdar Meydanı'nda saat 17.00'de düzenlenecek miting kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar Üsküdar-Harem sahil yolu ile Hakimiyet-i Milliye, Paşalimanı, Kuzguncuk Çarşı ve Abdullah Ağa caddelerinde trafik akışı verilmeyecek.

Sürücüler için kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri belirlendi.

  • Gazze Mitingi
  • Üsküdar Yolları
  • Trafik Kapanacak

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