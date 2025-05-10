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Üsküdar'da bir fırına ateş eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Üsküdar'da, bir fırına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Üsküdar'da bir fırına ateş eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 14 Nisan'da sabah saatlerinde İcadiye'deki bir fırına ve önünde park halinde bulunan araca silahla ateş edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin görüştüğü fırını işleten A.B. sabah iş yerini açmaya geldiğinde iş yerinin deposuna 5, yan binanın giriş kapısının üzerine 2, apartman önünde park halinde olan U.Ü.Ç'ye ait otomobilin bagajına 1 kurşun isabet ettiğini gördüğünü, husumetlisi bulunmadığını, şüphelendikleri kimsenin olmadığını ve tehdit almadıklarını beyan etti.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakası bantlanmış otomobille 2 şüphelinin geldiğini, ardından yolcu koltuğunda oturan kişinin araçtan inerek silahla ateş ettiğini, daha sonra da geldikleri araçla da kaçtıklarını belirledi.

Çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu şüphelilerin Kadıköy Fikirtepe'deki bir rezidanstan çıkıp taksiyle Çamlıca Tepesi'ne gittikleri, oradan da içerisinde silah bulunan aracı alıp Üsküdar'a giderek keşif yaptıktan sonra aynı gün aracın plakalarını siyah bantla kapatarak saldırıyı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Saldırıda silahla ateş eden E.H. (19) ile aracı kullanan B.A. (25) Kadıköy ve Üsküdar'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne getirilen E.H'nin çeşitli suçlardan 7, B.A'nın ise "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve 4 ayrı tehdit suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.H. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin silahlı saldırıyı haraç almak için gerçekleştirdikleri belirlendi.

Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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