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Üsküdar'da cami bahçesindeki ağaç devrildi

Üsküdar'da tarihi Çakırcı Hasan Paşa Camisi'nin avlusundaki ağaç devrildi.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:21 - Güncelleme:
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Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Ramazanoğlu Sokak'ta bulunan tarihi Çakırcı Hasan Paşa Camisi'nin avlusundaki ağaç kökünden kırılarak önce duvara daha sonra sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

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