Üsküdar'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Üsküdar cuma namazı kılınacak camiler

Üsküdar'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Üsküdar'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Üsküdar cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Üsküdar için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Üsküdar ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.
ÜSKÜDAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Abdullah Camii
Abdurrahman Soyak Camii
Akabe Camii
Altunizade Camii
Altunizade Erzurum Sitesi Camii
Alvarlızade H.Seyfettin Efendi Camii
Arakiyeci Hacı Caferağa Camii
Aşçıbaşı Mehmet Efendi Camii
Aziz Mahmeut Hüdai Camii
Bağlarbaşı Camii
Bağlarbaşı Huzur Camii
Bahçelievler Celil Camii
Barbaros Camii
Beylerbeyi Abdullahağa Camii
Beylerbeyi Hamidi Evvel Camii
Bilali Habeşi Camii
Bulgurlu Bayrampaşa Camii
Bulgurlu Fatih Camii
Büyük Çamlıca Camii
Büyük Selimiye Camii
Cennet Camii
Cevri Kalfa Camii
Çakırca Hasanpaşa Camii
Çilehane Camii
Çinili Camii
Defterdar Tahirefendi Camii
Divitçiler Camii
Fatmahatun Camii
Fenai Ali Efendi Camii
Ferah Mh. Merkez Camii
Ferah Mh.Yeni Camii
Fevziye Hatun Camii
Gazneli Mahmud Camii
Goncagül Camii
Güzeltepe Birlik Camii
Güzide Hatun Camii
Hacı Emin Yıldırım Camii
Hacı Mehmetali Öztürk Camii
Hacı Mustafa Bedel Efendi Camii
Hacı Nuri Topbaş Camii
Hamdullahpaşa Camii
Harem Otogar Mescidi
Hasan Uzun Camii
Hz. Ali Camii
Hz. Ali Gamame Camii
Hz. Ebubekir Camii
Hz. Hamza Camii
Hz. Ömer Camii
İhsaniye Camii
İmamı Azam Camii
İmrahor Camii
Kandilli Camii
Kandilli Parakendeler Camii
Karadavutpaşa Camii
Kartalbaba Camii
Kısıklı Abdullahağa Camii
Koru Camii
Kotku Camii
Küçük Çamlıca Subaşı Camii
Küçük Namazgah Camii
Küçük Selimiye Çiçekci Camii
Küçüksu Bahçelievler Camii
Küplüce Camii
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii
Mihrimah Sultan (İskele) Camii
Mirzazade Camii
Muhammet Camii
Murat Reis Camii
Nalçacı Halil Camii
Namazgah Camii
Nevnihal Hatun Camii
Nuri Cıngıllıoğlu Camii
Ömer Öztürk Camii
Ömer Sever Camii
Rasathane Camii
Ravza Camii
Sefatepesi Camii
Selami Ali Efendi Camii
Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii
Solaksinan Camii
Söğütlüçayır Molla Camii
Şakirin Camii
Şehit Osman Yılmaz Camii
Şemsi Sivasi Camii
Şemsipaşa Camii
Şeyh Devati Camii
Şeyh Nevruz Camii
Şuça Ahmet Paşa Camii
Şüheda Camii
Tavaşihasanağa Camii
Ünalan Mh. Kuba Camii
Ünalan Mh. Merkez Camii
Ünalan Mh. Sadıklar Camii
Ünalan Mh. Ünalan Camii
Vahdet Camii
Validei Atik Camii
Validei Cedid Camii
Veysel Karani Camii
Yavuz Selim Camii
Yavuztürk Aksa Camii
Yavuztürk Bilali Habeş Camii
Yavuztürk Fatih Camii
Yavuztürk Mh. Camii
Yıldırım Beyazıt Camii
Gümüşsu Camii
Beylerbeyi Mehmetağa Camii
Kirazlıtepe Büyük Camii
Yeşilbostan Camii
Kirazlıtepe Hacı Tevfik Karademir Camii