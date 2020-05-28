Üsküdar'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Üsküdar cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:40 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:40

Üsküdar'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Üsküdar'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Üsküdar cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Üsküdar için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Üsküdar ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

ÜSKÜDAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Abdullah Camii

Abdurrahman Soyak Camii

Akabe Camii

Altunizade Camii

Altunizade Erzurum Sitesi Camii

Alvarlızade H.Seyfettin Efendi Camii

Arakiyeci Hacı Caferağa Camii

Aşçıbaşı Mehmet Efendi Camii

Aziz Mahmeut Hüdai Camii

Bağlarbaşı Camii

Bağlarbaşı Huzur Camii

Bahçelievler Celil Camii

Barbaros Camii

Beylerbeyi Abdullahağa Camii

Beylerbeyi Hamidi Evvel Camii

Bilali Habeşi Camii

Bulgurlu Bayrampaşa Camii

Bulgurlu Fatih Camii

Büyük Çamlıca Camii

Büyük Selimiye Camii

Cennet Camii

Cevri Kalfa Camii

Çakırca Hasanpaşa Camii

Çilehane Camii

Çinili Camii

Defterdar Tahirefendi Camii

Divitçiler Camii

Fatmahatun Camii

Fenai Ali Efendi Camii

Ferah Mh. Merkez Camii

Ferah Mh.Yeni Camii

Fevziye Hatun Camii

Gazneli Mahmud Camii

Goncagül Camii

Güzeltepe Birlik Camii

Güzide Hatun Camii

Hacı Emin Yıldırım Camii

Hacı Mehmetali Öztürk Camii

Hacı Mustafa Bedel Efendi Camii

Hacı Nuri Topbaş Camii

Hamdullahpaşa Camii

Harem Otogar Mescidi

Hasan Uzun Camii

Hz. Ali Camii

Hz. Ali Gamame Camii

Hz. Ebubekir Camii

Hz. Hamza Camii

Hz. Ömer Camii

İhsaniye Camii

İmamı Azam Camii

İmrahor Camii

Kandilli Camii

Kandilli Parakendeler Camii

Karadavutpaşa Camii

Kartalbaba Camii

Kısıklı Abdullahağa Camii

Koru Camii

Kotku Camii

Küçük Çamlıca Subaşı Camii

Küçük Namazgah Camii

Küçük Selimiye Çiçekci Camii

Küçüksu Bahçelievler Camii

Küplüce Camii

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii

Mihrimah Sultan (İskele) Camii

Mirzazade Camii

Muhammet Camii

Murat Reis Camii

Nalçacı Halil Camii

Namazgah Camii

Nevnihal Hatun Camii

Nuri Cıngıllıoğlu Camii

Ömer Öztürk Camii

Ömer Sever Camii

Rasathane Camii

Ravza Camii

Sefatepesi Camii

Selami Ali Efendi Camii

Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii

Solaksinan Camii

Söğütlüçayır Molla Camii

Şakirin Camii

Şehit Osman Yılmaz Camii

Şemsi Sivasi Camii

Şemsipaşa Camii

Şeyh Devati Camii

Şeyh Nevruz Camii

Şuça Ahmet Paşa Camii

Şüheda Camii

Tavaşihasanağa Camii

Ünalan Mh. Kuba Camii

Ünalan Mh. Merkez Camii

Ünalan Mh. Sadıklar Camii

Ünalan Mh. Ünalan Camii

Vahdet Camii

Validei Atik Camii

Validei Cedid Camii

Veysel Karani Camii

Yavuz Selim Camii

Yavuztürk Aksa Camii

Yavuztürk Bilali Habeş Camii

Yavuztürk Fatih Camii

Yavuztürk Mh. Camii

Yıldırım Beyazıt Camii

Gümüşsu Camii

Beylerbeyi Mehmetağa Camii

Kirazlıtepe Büyük Camii

Yeşilbostan Camii

Kirazlıtepe Hacı Tevfik Karademir Camii