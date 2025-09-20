İSTANBUL °C / °C
Güncel

Üsküdar'da faciadan dönüldü! Kamyonet dükkana daldı

Üsküdar'da yokuş aşağı inen kamyonet, sürücüsü Mirali Uzman'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ganyan bayisine daldı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 09:51
Üsküdar'da faciadan dönüldü! Kamyonet dükkana daldı
Korkutan kaza, saat 08.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi.

Yokuştan aşağı inen 34 LHN 95 plakalı KIA marka kamyonet, sürücüsü Mirali Uzman'ın kontrolünden çıkarak bir ganyan bayisine girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yeri büyük hasar aldı ve kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapatılırken bölgede yoğunluk oluştu. Kamyonetin iş yerinden çıkarılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kamyonetin sürücüsü Mirali Uzman, "Fren patladı, dükkanın içine girdi. Aşağıya doğru iniyordum kurtaramadık binaya girdik" dedi.

