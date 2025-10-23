İSTANBUL 22°C / 18°C
23 Ekim 2025 Perşembe
  • Üsküdar'da faciaya kıl payı: Balıkçı teknesiyle yolcu motoru çarpıştı
Güncel

Üsküdar'da faciaya kıl payı: Balıkçı teknesiyle yolcu motoru çarpıştı

Üsküdar'da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yolcu motoruyla çarpışan balıkçı teknesi halatla bağlanarak batmaktan son anda kurtarıldı.

23 Ekim 2025 Perşembe 12:04
ABONE OL

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yolcu motoru, seyir halindeki balıkçı teknesine çarptı. Ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla motora bağlanarak batmaktan son anda kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hasar gören tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Üsküdar açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre içinde yolcu bulunan motor, henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne, batmaması için halatla yolcu motoruna bağlandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler bölgedeki güvenliği sağlayarak çalışma başlattı. Ağır hasar gören balıkçı teknesi ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

