Güncel

Üsküdar'da İETT faciası: Börekçi dükkanına daldı

Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Otobüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 12:06 - Güncelleme:
Üsküdar'da İETT faciası: Börekçi dükkanına daldı
Namık Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye de olay yerinde çalışma yaptı.

Çarpmasının etkisiyle hafif yaralanan otobüs içindeki 3 yolcuya, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazada, binanın zemin katında bulunan konfeksiyonun duvarında hasar meydana geldi.

Otobüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

