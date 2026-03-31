Güncel

Üsküdar'da İETT otobüsü yayaya çarptı: Kaza anı güvenlik kamerasında

İstanbul Üsküdar'ın Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AA31 Mart 2026 Salı 00:11 - Güncelleme:
Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS CADDEYİ KAPATTI

Polis ekipleri cadde üzerinde önlem aldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yeşil ışıkta geçen İETT otobüsünün, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması yer alıyor.

