Üsküdar'da İETT otobüsü yayaya çarptı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS CADDEYİ KAPATTI
Polis ekipleri cadde üzerinde önlem aldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yeşil ışıkta geçen İETT otobüsünün, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması yer alıyor.