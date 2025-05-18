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Üsküdar'da İETT otobüsünden yola dökülen yağ zor anlar yaşattı: Çok sayıda araç birbirine girdi! İşte o anlar...

İstanbul Üsküdar'da, akan yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın kaza yapmasına neden olan İETT otobüsünün sürücüsüne, çalışma ruhsatının süresi bittiği gerekçesiyle 9 bin 267 lira ceza verildi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 14:22 - Güncelleme:
Üsküdar'da İETT otobüsünden yola dökülen yağ zor anlar yaşattı: Çok sayıda araç birbirine girdi! İşte o anlar...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan "Üsküdar'da yola mazot döküldü, kayganlaşan yolda araçlar kaza yaptı" başlıklı görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, dün saat 09.00 sıralarında Rasathane Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsündeki kompresör arızası nedeniyle sol arka teker kısmından yola yağ aktığını belirledi.

3 FARKLI TRAFİK KAZASI

Dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan rampalı yolda, 3 farklı hasarlı trafik kazası yaşandığı anlaşıldı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü M.İ'yi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yakaladı.

9 BİN 267 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun, "çalışma ruhsatının süresinin bitmesi" maddesinden 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken, araç vinç yardımıyla çektirilerek trafikten men edildi.

Ayrıca M.İ. hakkında "ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

ZOR ANLAR

Dün İETT aracından yola akan yağ nedeniyle rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri zor anlar yaşamış, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan bazı araçlar kaldırıma çıkmış, bazıları da başka araçlara çarpmamak için duvara vurmuştu.

Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırılırken, cadde belediye ekiplerince yıkanmıştı.

  • İETT otobüsü ceza
  • yağlı yol kaza
  • İstanbul trafik olayı

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