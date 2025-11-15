İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

Üsküdar'da kaza: 2 kişi yaralandı

Üsküdar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 07:18
Üsküdar'da kaza: 2 kişi yaralandı
Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesi Beykoz istikametinde Fatih Ö. idaresindeki 34 JF 0592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilde alkol şişeleri bulan polis ekipleri, sürücü Fatih Ö'yü gözaltına aldı.

