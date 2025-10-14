İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,837
  • EURO
    48,4455
  • ALTIN
    5528.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üsküdar'da korku dolu anlar! İETT otobüsü asılı halde kaldı
Güncel

Üsküdar'da korku dolu anlar! İETT otobüsü asılı halde kaldı

İstanbul Üsküdar'da freni patlayan İETT otobüsü yokuş aşağı hızla ilerleyerek istinat duvarına çarptı. Otobüs, duvarı yıkarak asılı kaldı.

IHA14 Ekim 2025 Salı 09:56 - Güncelleme:
Üsküdar'da korku dolu anlar! İETT otobüsü asılı halde kaldı
ABONE OL

Üsküdar'da freni patlayan İETT otobüsü yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan otobüs, asılı halde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halindeyken freni patlayan İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sonunda bulunan istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.