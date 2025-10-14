Üsküdar'da korku dolu anlar! İETT otobüsü asılı halde kaldı

Üsküdar'da freni patlayan İETT otobüsü yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan otobüs, asılı halde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halindeyken freni patlayan İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sonunda bulunan istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.