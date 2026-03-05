İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Üsküdar'da korkutan olay... Evin balkonu çöktü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir apartmanın bir balkonunda kısmi çökme meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 02:18 - Güncelleme:
Üsküdar'da korkutan olay... Evin balkonu çöktü
Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak'ta 4 katlı apartmanın üçüncü katının balkonunun yarısı çöktü.

Apartmandan seslerin geldiğini fark eden ve balkon zemininin çöktüğünü gören bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde binanın kolonlarında da çatlaklar oluştuğu tespit edilince apartmanın 8 dairesi tahliye edildi.

Valizleriyle özel eşyalarını zabıta ve polis nezaretinde alan vatandaşların apartmandan ayrılmasının ardından bina mühürlendi.

