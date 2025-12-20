Üsküdar'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza 04.30 sıralarında TEM Çamlıca bağlantı yolu Ünalan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 16 FF 991 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere çarptı ardından takla attı.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde polis ekipleri yola dubalar dizerek trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.