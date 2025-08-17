İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Üsküdar'da satırlı dehşet: Park halindeki araçlara saldırdı

Sabah saatlerinde elinde satırla sokağa çıkan bir kişi, Üsküdar'da park halindeki araçlara zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte detaylar...

İHA17 Ağustos 2025 Pazar 13:24 - Güncelleme:
Üsküdar'da sabah saatlerinde elinde satır olan bir şahıs, park halindeki araçlara zarar verdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Olay, Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs elindeki satır ile park halindeki araçların lastiklerini patlatıp araçlara zarar verdi.

Sokak üzerinde bağırarak rahatsızlık veren şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Araçları zarar gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirerek şahıstan şikayetçi oldu.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

